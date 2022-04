Palermo, quante delusioni: l’allergia ai playoff e la chance di riscattarsi

La maggior parte della squadra ha delusioni da cancellare, mentre Crivello è l’unico ad aver vinto i playoff

"Il Palermo soffre di... allergia ai play-off". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sugli spareggi di Lega Pro. "Un conto in sospeso per tutti, tranne che per uno". Nel Palermo l'unico ad aver vinto i playoff con la maglia del Frosinone (una volta ai danni proprio del Palermo) è Roberto Crivello, mentre "gli altri hanno tutti qualche sassolino da togliersi", si legge.

Se c'è chi ha festeggiato la promozione diretta in Serie B senza passare dagli spareggi (Marconi, De Rose e Massolo), c'è chi ripensa ancora allo scorso anno ed alla sconfitta con l'Avellino. Nove undicesimi di quella squadra, infatti, è ancora in rosa. Ma non solo: c’è Valente che da sette anni consecutivi si gioca la promozione negli scontri ad eliminazione diretta, senza mai andare oltre la semifinale (alla Carrarese con Damiani e Baldini).

Playoff tutt'altro che fortunati anche per Brunori e Pelagotti, compagni all’Arezzo, ed il primo anche con la maglia della Juventus U23. Poi Soleri (Padova eliminato agli ottavi nel 2020) e Floriano, che col Foggia è arrivato fino alla finale, perdendola contro il Pisa di Gattuso. Semifinale amara, un anno fa, per Fella, sconfitto dal Padova. E' andata peggio, invece, a Dall'Oglio che lo scorso anno ha salutato i playoff alla prima partita con il Catania. E Perrotta che per ben due volte non è riuscito a centrare la B con il Bari.

"Il Palermo che si presenta ai play-off, forte di queste esperienze, lo fa anche con lo spirito di chi intende riscattare una storia piena di delusioni, quando si tratta di giocarsi la B agli spareggi. [...] Ferite ancora aperte, da ricucire sul campo con questa nuova occasione di riscatto", conclude il noto quotidiano.