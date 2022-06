Palermo, quanta gioia dagli ex: da Dybala e Pastore fino ad Amauri e Sorrentino

Diversi gli ex rosanero che hanno celebrato sui social il ritorno in Serie B del Palermo

"Gli ex che non dimenticano, perché per loro il passato resta indelebile. Sono stati in tanti a voler celebrare una parte gloriosa della loro carriera tornata nel calcio che conta. La risalita in Serie B l'hanno sentita anche un po' loro". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che punta i riflettori sulle celebrazioni social che diversi ex giocatori del Palermo hanno tributato al club rosanero appena tornato nel calcio cadetto.

Tutti nomi che hanno lasciato il segno nel passato quelli che si sono mossi sui social anche soltanto con un 'Forza Palermo!'. Da Dybala ad Abel Hernandez, passando per Amauri, Pastore, Sorrentino, Nestorovski e Jajalo - tra gli altri -. Un pizzico di amarezza, forse, per Lorenzo Lucca, che ha perso la finale playoff per la Serie A contro il Monza, non smettendo però mai di seguire i suoi ex compagni nella scalata verso la Serie B.

"Non ci sono le giuste parole per descrivere una serata come quella di ieri sera. Dopo 2 anni, ho riprovato quelle emozioni e quel calore che solo Palermo sa darti. Complimenti a tutti", queste le parole di Nando Sforzini che era presente al 'Barbera' e ha anche partecipato alla festa con squadra e tifosi. "Nessuno ha dimenticato Palermo, le vicissitudini che ha attraversato, dal fallimento al rinascita, fino al ritorno in B. Palermo resta nel cuore di chi ha giocato qui", conclude il quotidiano.