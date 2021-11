Palermo, quando la panchina è determinante: Soleri comanda questa speciale classifica

Chi è subentrato ha sempre avuto un ruolo determinante, a comandare questa speciale classifica c'è Edoardo Soleri

La forza del Palermo punta anche sulla panchina, i rosanero infatti continuano a trovare reti da coloro che subentrano a gara in corso. A dominare questa speciale classifica c'è senza dubbio Edoardo Soleri che nel corso di questa prima parte di stagione ha assunto il ruolo di 'ghiaccio per partita'. L'ex Primavera della Roma ha finora realizzato cinque reti, in tutte le occasioni partiva dalla panchina; una sorta di amuleto per i rosanero.