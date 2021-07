Palermo, quale futuro per Somma? Ipotesi scambio con il Bari. E Marconi…

Le ultime notizie di mercato alla vigilia dell'inizio del ritiro dei rosanero a San Gregorio Magno, in Campania

Nella giornata di ieri, il Palermo ha svolto l'ultima sessione di allenamento pre-ritiro in città, allo Stadio delle Palme. Presenti al "Renzo Barbera", anche i quattro "esuberi" in cerca di sistemazione: tamponi e visite mediche per Broh, Crivello, Saraniti e Somma, che con ogni probabilità saranno convocati per il ritiro di San Gregorio Magno.