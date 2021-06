Palermo, quale futuro per Rauti? Il club rosa aspetta il sì di Juric. I dettagli

“Il Palermo aspetta il sì di Juric”. Titola così l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, che punta i riflettori sul futuro di Nicola Rauti. L’attaccante di proprietà del Torino ha appena lasciato...

Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sul futuro di Nicola Rauti . L'attaccante di proprietà del Torino ha appena lasciato Palermo , ma non è detto che non possa tornare. "È un’idea che frulla nella testa dei dirigenti di viale del Fante".

Trentatré le presenze collezionate dal classe 2000 con la maglia del Palermo, quattro i gol messi a segno. "Nell’ottica di una politica improntata alla spending review, che di certo non comporterà spese folli per via dei limiti di budget, può essere una soluzione per completare il reparto avanzato", scrive la Rosea. E chi non si opporrebbe al ritorno di Rauti è Giacomo Filippi, che potrebbe preferire un giocatore già inserito che conosce bene squadra ed ambiente, piuttosto che un nuovo giovane. A quel punto, però, l'ex vice di Roberto Boscaglia potrebbe spingere anche per una prima punta di esperienza. Filippi, infatti, chiederà elementi che conoscono bene la categoria.