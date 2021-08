Palermo, quale futuro per gli “esuberi”? Ora tocca ai procuratori. La situazione

Le ultime sul futuro dei tre "esuberi" in casa Palermo: Roberto Crivello, Michele Somma e Jérémie Broh

Fin qui, Somma è stato cercato da società di Serie C. Tra queste, anche il Bari. Una destinazione che l'ex Brescia non ha accettato, in attesa di una chiamata dalla Serie B. E in B milita l'Alessandria, squadra che ha effettuato un sondaggio per Crivello, così come l'Acr Messina in C. Nulla di fatto. Inoltre, anche Broh è finito nel mirino di club di C, ma non è stata aperta alcuna vera e propria trattativa. I dirigenti del Palermo, dunque, restano "aggrappati agli ultimi giorni di mercato, puntando sulla collaborazione anche da parte dei procuratori dei tre elementi in uscita", conclude il noto quotidiano.