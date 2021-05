Palermo, quale futuro per Filippi? Il rendimento con l’ex vice di Boscaglia è da secondo posto

Il rebus dopo il fischio finale di Avellino: Giacomo Filippi resta o no?

“Il rendimento con Filippi è da secondo posto”. Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulle recenti prestazioni offerte dalla compagine rosanero. Il Palermo di Filippi, playoff inclusi, ha avuto una media punti inferiore solamente a quella della Ternana.

Venti i punti conquistati in dieci partite di campionato, frutto di sei vittorie, due pareggi e due sconfitte, oltre alle tre vittorie in quattro partite ai playoff. Una media di 2,07 punti a partita. Con un ruolino del genere, i rosanero avrebbero chiuso la regular season a 74 o 75 punti in classifica. Ovvero, dietro la Ternana che di punti ne ha fatti 90, ma davanti a squadre come Catanzaro e Avellino.

Con il Palermo di Boscaglia “il paragone è impietoso”, si legge. Nelle prime ventisei giornate, infatti, Santana e compagni hanno conquistato 33 punti, in media 1,27 a partita. Numeri “che basterebbero per una riconferma di Filippi in panchina”, ha la società non si è ancora espressa a tal proposito. “La mia priorità è il Palermo. Incontrerò la società per capire le intenzioni”, ha dichiarato di recente Filippi, intervenuto in conferenza stampa nel day-after la sfida contro l’Avellino. Ma, al momento, nessuna novità.