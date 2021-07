Palermo, puzzle incompleto: quattro le caselle mancanti. Le ultime

Le ultime sul mercato del Palermo a otto giorni dall'inizio del ritiro pre-campionato a San Gregorio Magno

"Palermo, puzzle incompleto. Quattro le caselle mancanti". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul nuovo campionato di Serie C. Il direttore sportivo Renzo Castagnini e il tecnico Giacomo Filippi sono al lavoro per costruire la squadra che verrà. Tra otto giorni, il ritiro pre-campionato. E quello che si presenterà a San Gregorio Magno sarà un Palermo non ancora completo, tra "esuberi" in uscita e reparti quasi da ricostruire.

Alla luce dei probabili addii di Lucca e Saraniti (andrà al Gubbio, dove firmerà un biennale), in avanti manca almeno un titolare, se non due. E anche la batteria dei trequartisti, dopo l'addio al calcio giocato di Santana, necessita di almeno un nuovo innesto. Pandolfi della Turris, Cianci del Teramo, Candellone del Napoli e Gliozzi del Monza: sono questi i profili nel mirino della dirigenza rosanero. Per quanto riguarda il trequartista, invece, si continua a setacciare il mercato. A tal proposito, il Palermo avrebbe sondato l'AlbinoLeffe per Manconi, "senza però valutare un possibile affondo, considerando anche la concorrenza dalla Serie B", si legge.

Per quanto concerne la difesa, chi è ad un passo dal trasferimento in Sicilia è il giovane Buttaro. Il Palermo avrebbe già trovato l'accordo con la Roma, con il classe 2002 che potrebbe aggregarsi al gruppo la prossima settimana. "Di fatto, con l’arrivo del classe 2002, Filippi avrebbe a disposizione i 'doppioni' sia in difesa che a centrocampo, dove non dovrebbero arrivare ulteriori rinforzi. A meno che, come per i difensori, non venga ceduto qualcuno", prosegue il noto quotidiani. Chi potrebbe lasciare Palermo sono Somma, Crivello e Broh. E se i cosiddetti "esuberi" dovessero partire, nella lista dei 24+1 rimarrebbero sette/otto posti liberi, con Buttaro che può essere inserito nello slot riservato ai classe 2002.