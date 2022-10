Palermo, può festeggiare Brunori: già superato il record personale di gol in Serie B

Il rigore realizzato da Matteo Brunori in Modena-Palermo non è servito solo a scrollarsi di dosso un periodo negativo, una crisi realizzativa personale (cinquecento minuti senza bucare il portiere avversario) e collettiva.

Salito a quota quattro reti in campionato, messe a segno contro Perugia, Ascoli, Genoa e Modena, il centravanti rosanero ha già superato nel mese di ottobre il suo miglior rendimento realizzativo in Serie B, quando indossava la maglia della Virtus Entella nell'annata 2020/2021, quando ancora i rosanero venivano parallelamente allenati dai mister Roberto Boscaglia e Giacomo Filippi. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, erano state solamente tre le marcature spalmate in trentuno presenze.