Palermo, punti-gol subiti e sconfitte: al “Barbera” mai così male in Serie C. I numeri

“Gol subiti, punti e ko: il ‘Barbera’ poco… amico”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulle gare fin qui disputate fra le mura amiche del “Renzo Barbera”. In attesa di scoprire se il Palermo tornerà o meno a giocare in casa il prossimo 9 maggio, “il campionato tra le mura amiche si è chiuso con i peggiori numeri di sempre”, si legge.

Sono ventisette i punti conquistati dai rosa in 18 partite al “Barbera”, frutto di sette vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte. I numeri più bassi di sempre per il club rosanero in Serie C. Nonostante i due recenti successi contro Foggia e Cavese, che non sono bastati per fare meglio della stagione 1997/98.

Ventidue, invece, le reti subite: un altro record negativo. Emblematica in tal senso la sconfitta rimediata in occasione della sfida contro la Juve Stabia, giocata lo scorso 7 marzo fra le mura amiche, quando Alberto Pelagotti ha incassato ben quattro reti dalla formazione campana. E in passato non si erano mai visti così tanti gol messi a segno al “Barbera” da una squadra ospite.