Palermo, prove di rinnovo per Pelagotti: si lavora per il prolungamento del contratto

L'estremo difensore del Palermo ha incontrato la dirigenza rosanero insieme al proprio procuratore Stefano Sorrentino

Alberto Pelagotti e il Palermo si sono incontrati per discutere in merito al rinnovo di contratto dell'estremo difensore, in scadenza a giugno 2022. Il procuratore del portiere toscano dei rosanero, Stefano Sorrentino, si è incontrato nella giornata di martedì con la dirigenza del club di Viale del Fante. L'ex bandiera del Palermo ha discusso del prolungamento di contratto del proprio assistito che, dalle ultime indiscrezioni riportate da tuttomercatoweb.com, dovrebbe allungare il proprio rapporto con i rosanero per le prossime due stagioni ossia fino al 2024.