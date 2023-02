Palermo, prove di rinnovo per Brunori: contatti con l’entourage. Marconi-Valente…

Una trattativa lunga, articolata e per certi versi estenuante. Poi, il lieto fine. In estate, la priorità di Matteo Brunori è stata chiara fin da subito: proseguire la sua favola umana e professionale in rosanero dopo aver trascinato, a suon di reti decisive (29 in 47 gare disputate) e prestazioni di livello, il Palermo fino alla conquista della Serie B. Nonostante la corte serrata da parte di numerose società di Serie A e B.