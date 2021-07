Palermo, prove di futuro: tre offerte per l’acquisto del club, due da Londra

Prime manifestazioni d'interesse per il Palermo anche dall'estero: sul tavolo di Dario Mirri tre offerte, due da Londra e una italiana

Prime manifestazioni d'interesse per il Palermo anche dall'estero. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "Il Sole 24 Ore", l'advisorLazard e il presidente Dario Mirri sono al lavoro per analizzare le tre offerte giunte sul tavolo per l'acquisto del club, due da Londra e una italiana. Una trattativa, dunque, potrebbe partire già nelle prossime settimane.