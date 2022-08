Palermo, prove anti-Perugia per Corini: rebus modulo, Valente ok. De Rose a metà…

Corini prova l'undici da schierare col Perugia, De Rose assente nella partitella

Mediagol ⚽️

Presentato ufficialmente nella giornata di ieri, per il nuovo tecnico del Palermo FC Eugenio Corini è tempo di preparare la prima sfida di campionato contro il Perugia di Castori, in programma allo stadio "Renzo Barbera" sabato 13 agosto alle 20.45. L'allenatore nativo di Bagnolo Mella, alla sua seconda esperienza sulla panchina della compagine rosanero, dopo la breve parentesi vissuta nel campionato di Serie A 2016-2017, si appresta a preparare la gara d'esordio nel campionato di Serie BKT 2022-2023 del nuovo Palermo FC targato City Football Group.

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sulle prove effettuate sul campo dal tecnico bresciano durante l'ultima sessione di allenamento svolta ieri pomeriggio presso il "Tenente Onorato" di Boccadifalco. Come già riferito dallo stesso tecnico nel corso della conferenza stampa di presentazione, al fianco del direttore generale del club Giovanni Gardini, Nicola Valente è pienamente recuperato e sarà arruolabile per la gara contro i grifoni. L'esterno offensivo, assente per un problema fisico al grande gluteo nella trasferta di Coppa Italia contro il Torino, ha già preso parte alla doppia seduta d'allenamento effettuata dalla formazione rosanero nella giornata di ieri.

A -4 dall'esordio in campionato, Eugenio Corini lavora allo schieramento migliore da adottare sabato sera contro il contro il Perugia. Il rientro di Valente consente al al coach ex Lecce e Brescia di poter contare su un'alternativa in più sulla corsia di destra. Oltre al già rodato e ben noto 4-2-3-1, ieri pomeriggio Corini ha messo in campo una formazione con il 3-4-2-1, schierando Valente sulla corsia di destra.

Seduta differenziata sul campo per Andrea Accardi e Gregorio Luperini, mentre Lancini e Devetak hanno svolto un programma differenziato in palestra. Per parte dell'allenamento ha lavorato col gruppo De Rose, poi rimasto fuori partitella finale.