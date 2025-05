Palermo, proseguiti gli allenamenti in vista del Frosinone: esercitazione su entrambe le fasi

Il Palermo ha proseguito oggi 7 maggio gli allenamenti in vista del match contro il Frosinone. I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno svolto un’esercitazione 11 vs 11 sulla fase difensiva e un lavoro 11 vs 11 sulla fase offensiva. A concludere la seduta una partita in una porzione ridotta del campo