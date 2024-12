Palermo, proseguita la preparazione in vista del Bari: il report

Oggi è proseguita la preparazione dei rosanero in vista della sfida contro il Bari

Stamattina è proseguita la preparazione della squadra di Dionisi in vista della sfida contro il Bari, match molto delicato dopo le tre sconfitte consecutive rimediate dal Palermo. I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno svolto un lavoro sulla fase offensiva didattica e un’esercitazione 11 vs 11 su fase difensiva e transizioni. A concludere la seduta una partita 11 vs 11.