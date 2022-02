Palermo, proposta per intitolare la tribuna centrale del “Renzo Barbera” a Zamparini

Il vicepresidente della Regione Sicilia ha proposto al sindaco Orlando intitolare la tribuna centrale dello stadio "Barbera" a Zamparini

Lo scorso 1 febbraio è venuto a mancare l'ex presidente del Palermo , Maurizio Zamparini . Lo stadio "Renzo Barbera" è stato il teatro della squadra dei campioni in rosanero ed è stata anche la casa dell'ex patron friulano. Mentre sui social alcuni tifosi palermitani vorrebbero che il nuovo centro sportivo del club di Dario Mirri venga intitolato proprio a Zamparini, al sindaco di Palermo Leoluca Orlando sarebbe arrivata un'ulteriore iniziativa.

Gaetano Armao, assessore regionale per l'Economia e vicepresidente della Regione Sicilia, ha avanzato una proposta al primo cittadino palermitano, con la volontà di intitolare a Maurizio Zamparini la tribuna centrale dello stadio "Renzo Barbera". Questa la lettera di Armao, in cui vengono sottolineati alcuni traguardi raggiunti dai rosanero dal 2002 al 2018 ed anche l'impegno della nazionale italiana contro la Macedonia nella sfida del 24 marzo valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali: