Palermo, “Promo Xmas”: tariffa speciale per le gare contro Pisa e Cremonese

Sorpresa del Palermo ai clienti del proprio store che si rifletterà su alcuni possibili sconti per i biglietti delle prossime sfide al "Barbera". Il comunicato

Per celebrare il periodo natalizio, in occasione delle gare casalinghe del Palermo contro il Pisa (16 dicembre) e la Cremonese (26 dicembre) sarà attiva la tariffa speciale di biglietteria “Promo XMAS” riservata ai clienti dello Store Ufficiale dello Stadio “Renzo Barbera” e dello Store online (store.palermofc.com).

Ogni 49 euro di spesa si avrà diritto ad un codice sconto per l’acquisto di un biglietto per ciascuna delle due gare, alle seguenti tariffe:

Per usufruire della promozione sarà necessario effettuare gli acquisti nelle seguenti date:

Ogni codice sconto è personale ma non nominativo, pertanto potrà essere ceduto a terzi dall’utente che lo riceve.

Non sarà possibile cumulare più sessioni d’acquisto per ricevere il codice sconto, che sarà rilasciato per ogni ordine/transazione di almeno 49 euro. Sarà possibile ricevere più codici sconto con unico acquisto (un codice sconto ogni 49 euro di spesa).