Palermo, problemi alla caviglia: si ferma Buttaro. Sala…

Non solo festa per il Palermo, che torna da Modena con tre punti in tasca ma con Buttaro da valutare. A fare il punto sulle condizioni del giovane difensore è l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" che sottolinea come, il classe '02, non sia andato neppure in panchina in occasione della sfida tra i rosanero e i canarini disputatasi ieri pomeriggio al "Braglia". Il motivo - spiega il quotidiano - sarebbe da attribuire ad un problema alla caviglia che lo avrebbe di fatto escluso dai giocatori a disposizione di Corini. Le condizioni di Buttaro saranno oggetto di valutazione alla ripresa degli allenamenti.