Palermo, problema rimonte: quando va sotto non recupera (quasi) mai

Solo una rimonta in sei partite tra campionato e Coppa Italia Serie C ha dato i tre punti al Palermo, sconfitto anche a Picerno

"Solo una rimonta in cinque gare ha dato i tre punti". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Giacomo Filippi. Dopo la vittoria in rimonta conquistata in trasferta contro la Vibonese, il Palermo ha subito una nuova sconfitta in trasferta. "Da Picerno, il Palermo torna con qualche incertezza in più rispetto al passato. Specialmente se si tratta di recuperare partite in cui si finisce in svantaggio", si legge.