Palermo, priorità al Centro Sportivo: entro l’anno pronto il primo campo a Torretta

Il punto sui nuovi sviluppi legati alla costruzione del Centro Sportivo rosanero

Mediagol ⚽️

"Il primo tassello del centro sportivo potrebbe essere pronto entro dicembre". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sulla costruzione del Centro Sportivo del Palermo e sui progressi nei lavori in quel di Torretta. Dopo la prima forte spinta data nell'avvio del progetto, tutto sembra essersi fermato per la realizzazione della nuova casa d'allenamento del Palermo. Questo, come spiegato a più riprese anche dallo stesso Dario Mirri, è frutto della trattativa per la cessione del club al City Football Group, che inevitabilmente ha costituito una priorità di maggiore importanza.

Non solo, l'arrivo di una nuova proprietà implica eventuali nuovi sviluppi, progettuali e strutturali, all'interno della realizzazione del Centro Sportivo che nascerà in quel di Torretta. "Prima dell'inizio del 2023 - dichiara il sindaco di Torretta, Damiano Scalici - speriamo di consegnare il primo campo in erba sintetica al club. Per noi avere il Palermo è un grande onore".

Previsti - seppur non a stretto giro di posta - nuovi incontri tra la Città Metropolitana e l'amministrazione comunale, con diversi temi sul piatto tra i quali la viabilità nella zona del Centro Sportivo. Il tutto in concomitanza con l'approdo ufficiale del City Football Group, che oggi si presenterà in conferenza stampa a città e tifosi.