Palermo, primo giorno a Torretta. Mirri: “Momento storico. Questa è la nostra casa”

Una giornata storica per il Palermo che ha lavorato per la prima volta al centro sportivo di Torretta. Il discorso del presidente Mirri a squadra e staff.

Il Palermo ha lavorato questa mattina del 14 agosto per la prima volta al Centro Sportivo di Torretta. Al seguito dell'allenamento mattutino condotto da mister Eugenio Corini in vista del primo impegno di Serie B contro il Bari, il presidente rosanero Dario Mirri ha parlato a squadra e staff. Questo il comunicato pubblicato dal club di Viale del Fante:

I giocatori e lo staff del Palermo sono entrati oggi per la prima volta al Palermo F.C. City Football Academy (CFA), il nuovo centro sportivo rosanero a Torretta. La squadra ha sostenuto il primo storico allenamento nella nuova struttura che è ancora in una fase provvisoria: i due campi in erba, la club house per i pasti con la nuova cucina e una struttura temporanea completamente attrezzata con palestra e spogliatoi.