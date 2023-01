Palermo, primo allenamento del ritiro di Roma: differenziato per Buttaro. Stulac…

Il Palermo rientrerà poi in Sicilia per preparare la gara contro il Perugia, in programma il 14 gennaio al "Renato Curi". Nella seduta di oggi non hanno lavorato con i compagni Alessio Buttaro e Leo Stulac, allenamento differenziato per il primo, personalizzato e fisioterapia per l'ex Empoli. Lo sloveno con ogni probabilità tornerà arruolabile per la prima in casa del nuovo anno, la partita col Bari, anticipo della seconda di ritorno, venerdì 20 in notturna.