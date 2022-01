Palermo, primo allenamento con Baldini: c’è un altro positivo al Covid-19

L'allenatore originario di Massa ha diretto il suo primo allenamento da tecnico del Palermo allo Sport Village di Tommaso Natale

Per tutto il gruppo, riattivazione generale e piccoli esercizi con la palla per una ripresa graduale del regime atletico e tattico.

"Nella mattinata di oggi - si legge - i giocatori si erano presentati individualmente al campo per i test anti-covid previsti dai protocolli federali, che hanno dato esito negativo per tutta la rosa, fatta eccezione per un calciatore di ritorno dal centro Italia, subito posto in quarantena presso il proprio domicilio. Il caso di tampone positivo riscontrato oggi si aggiunge a quello di un altro giocatore già risultato positivo nei giorni scorsi e per questo non ancora rientrato a Palermo. Nella giornata di domani, lunedì 3 gennaio, tutti gli aventi diritto nel gruppo squadra si sottoporranno alla somministrazione della terza dose di vaccino contro il Covid-19.