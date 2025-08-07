Palermo primavera, oggi test a Monreale contro l’Athletic Club Palermo

Il Palermo U19, nel pomeriggio odierno disputerà un'amichevole contro l'Athletic Club Palermo. La sfida è in programma alle ore 17:15 al campo sportivo "Conca D'Oro" di Monreale. Sono previste porte aperte e ingresso gratuito per i sostenitori che desiderano osservare un po' di calcio estivo.