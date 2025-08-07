mediagol palermo Palermo primavera, oggi test a Monreale contro l’Athletic Club Palermo

Palermo primavera, oggi test a Monreale contro l’Athletic Club Palermo

La formazione allenata da Del Grosso disputerà nel pomeriggio odierno un'amichevole contro l'Athletic Club Palermo
Il Palermo U19, nel pomeriggio odierno disputerà un'amichevole contro l'Athletic Club Palermo. La sfida è in programma alle ore 17:15 al campo sportivo "Conca D'Oro" di Monreale. Sono previste porte aperte e ingresso gratuito per i sostenitori che desiderano osservare un po' di calcio estivo.

