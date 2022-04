PALERMO-PRIMAVERA, BALDINI CON FELLA E SILIPO: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Ecco gli schieramenti della prima squadra di Silvio Baldini e della Primavera di Stefano Di Benedetto per l'amichevole in famiglia in casa rosanero

Tutto pronto per il test in famiglia tra il Palermo di Silvio Baldini e la Primavera di Stefano Di Benedetto. Ecco gli schieramenti delle due squadre per l'amichevole ad ingresso gratuito del 'Renzo Barbera'

FORMAZIONI UFFICIALI

PALERMO: Massolo, Buttaro, Somma, Perrotta, Crivello, De Rose, Odjer, Silipo, Fella, Floriano, Brunori. ALL. Baldini

A disposizione: Grotta, Doda, Accardi, Lancini, Giron, Damiani, Valente, Dall'Oglio, Luperini, Felici, Soleri.

PRIMAVERA PALERMO: Misseri, Mamone, Frisella, Borgognone, Mauthe, Parisi, Lo Coco, Caracappa, Corona, Salvia, Ganci. ALL. Di Benedetto

A disposizione: Testagrossa, Morana, Perez, Bertoglio, Arusa, Galfano, Mirabella, Schimmenti, Gigante, Giglio, Barbera.