Palermo: previste altre amichevoli prima dell’esordio in Coppa Italia Serie C

Volge al termine il ritiro del Palermo in Campania. Questo pomeriggio andrà in scena l'ultima amichevole prima del ritorno in città dei rosanero: la squadra di Giacomo Filippi, alle ore 17.30, sul campo di San Gregorio Magno, affronterà la Salernitana di mister Castori, neopromossa in Serie A. Un vero e proprio banco di prova dopo le vittorie conquistate contro Potenza e Monopoli senza subire reti.

Dopo l'amichevole è previsto il rompete le righe per i calciatori: De Rose e compagni riprenderanno la preparazione il 5 o il 6 agosto al "Renzo Barbera" in vista dell'esordio in Coppa Italia Serie C, in programma il prossimo 21 agosto. Prima di quella data, però, informa l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", il Palermo giocherà ancora una o due amichevoli.