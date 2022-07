Palermo, presentazione nuove maglie 2022-2023: tutto pronto a Palazzo Steri

Dopo l'indizio social lanciato nei giorni scorsi dal club di viale del Fante ( QUI IL VIDEO ), le nuove maglie del Palermo verranno svelate alle ore 18.30. Secondo indiscrezioni si tratterebbe di un vero e proprio ritorno al passato. Un "total pink" per quanto concerne la prima maglia, con il nero destinato al bordo delle maniche ed al colletto, che avrà un tocco vintage. La chiusura sarà, infatti, con dei laccetti , come già visto nella maglia celebrativa dei 120 anni del club.

Un tuffo nel passato anche per la seconda maglia, dove dovrebbero ricomparire le "bretelle", ovvero le strisce verticali all'altezza delle spalle, ma a colori invertiti. Il nero sarà il colore dominante, mentre le strisce saranno in tinta rosa. Infine, per la terza maglia, il bianco dovrebbe fare da base, con dei possibili richiami al culto di Santa Rosalia, come anticipato nelle scorse settimane anche dal presidente Dario Mirri.