Palermo, preoccupa il viavai: due trasferte in quattro giorni per i rosanero

Dopo il match di Coppa Italia Serie C in programma oggi, il Palermo affronterà domenica in trasferta la Fidelis Andria

Mediagol (nc) ⚽️

"Due trasferte in quattro giorni, ma a preoccupare è il viavai". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sui prossimi impegni ufficiali degli uomini di Giacomo Filippi. Un mini tour de force. Sono quattro, infatti, le partite che dovrà affrontare il Palermo in venti giorni. A partire dalla gara valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C, in programma oggi. Alle ore 14:30, allo Stadio "Nicola Ceravolo", De Rose e compagni giocheranno contro il Catanzaro di mister Calabro.

Al termine del match, la squadra lascerà la Calabria e tornerà in quel di Palermo in pullman per iniziare immediatamente la marcia di avvicinamento alla gara di domenica contro la Fidelis Andria. Un'altra trasferta, "un viavai continuo", si legge. Anche la sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C andrà in scena lontano dalle mura amiche del "Renzo Barbera". Resta da decidere se il Palermo partirà alla volta di Andria nella giornata di venerdì o sabato. "Quel che viene in aiuto, è il calendario", prosegue il noto quotidiano. Dopo la Fidelis, penultima in classifica, la compagine rosanero sfiderà il Potenza terzultimo e la Paganese che in trasferta (il match andrà in scena al "Barbera") ha conquistato un solo punto.