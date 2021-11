Palermo-Potenza, Trocini: “Il 2-0 suona male, loro vantaggio casuale”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Potenza, Bruno Trocini, a margine del match tra il Palermo e i lucani

Così l'allenatore del Potenza Bruno Trocini ha commentato in mixed zone la sconfitta dei lucani contro il Palermo di Giacomo Filippi. I rosanero hanno ottenuto tre punti preziosi ai fini dell'inseguimento al Bari, capolista del Girone C di Serie C a più quattro lunghezze proprio dai siciliani e dal Monopoli. Il Potenza - a causa della sconfitta maturata tra le mura del Renzo Barbera - resta appaiato al diciassettesimo posto in classifica a meno un punto dal Latina che occupa attualmente l'ultimo slot valido per conquistare il pass per la salvezza.