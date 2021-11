Palermo-Potenza, Filippi senza De Rose: scatta il toto-capitano. Le ultime

La sfida tra Palermo e Potenza è in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera"

"Senza De Rose, scatta il toto-capitano". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori su Palermo-Potenza. Chi salterà il match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C è Francesco De Rose. Il giallo rimediato dall'esperto centrocampista classe 1987 in occasione della partita contro la Fidelis Andria lo costringerà al forfait. Il giocatore, infatti, è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo per "recidività di ammonizione".