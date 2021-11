Palermo-Potenza, Fella gol e proposta di matrimonio: la maglia col messaggio speciale

Il giocatore del Palermo dopo aver concretizzato la rete del vantaggio rosanero ha chiesto alla moglie di sposarlo tramite una scritta impressa su una maglia bianca

Giuseppe Fella , la maglia del Palermo e la proposta più importante della sua vita. L'attaccante di Giacomo Filippi ha aperto le marcature nel match giocatosi sul rettangolo verde del 'Renzo Barbera' tra Palermo e Potenza , terminato con il punteggio di 2-0 in favore dei siciliani. In occasione del sinistro che ha battuto Marcone al 50', Fella è andato ad esultare sotto la tribuna coperta dello stadio mostrando una maglia bianca con su scritta la proposta di matrimonio rivolta alla sua compagna Marisa .

Un gesto significativo da parte del numero 23 rosanero, che ha festeggiato nel migliore dei modi un gol importante per gli equilibri della gara andata poi in archivio con il Palermo vittorioso. "Mi vuoi sposare?". Questo il messaggio scritto sulla maglia rivolta verso gli spalti da Fella, che subito dopo la speciale esultanza ha anche regalato la maglietta alla compagna presente in mezzo al pubblico.