Palermo-Potenza, Fella e Marconi i migliori: le pagelle dei quotidiani

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo e al tecnico Giacomo Filippi dopo la sfida contro il Potenza

Il Palermo continua la propria marcia positiva, a farne le spese in questa occasione è stato il Potenza che ha ceduto per 2-0 al "Renzo Barbera". I rosanero hanno conquistato tre punti importanti che gli permettono di restare sulla scia del Bari capolista, ieri vittorioso per 2-0 sulla Vibonese. A siglare le reti della vittoria ci hanno pensato Giuseppe Fella al 51' (con tanto di proposta di matrimonio) e Andrea Silipo al 94'.