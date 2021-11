Palermo-Potenza, domani Filippi in conferenza stampa: live su Mediagol.it

Il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida casalinga contro il Potenza

Il Palermo torna in campo dopo la vittoria del turno precedente, in trasferta contro la Fidelis Andria. I rosanero ospitano al "Renzo Barbera" il Potenza, nella sfida in programma domenica alle 14.30. Intanto domani, sabato 13 novembre, il tecnico Giacomo Filippi interverrà in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i rossoblù, nel turno valevole per la 14^ giornata del Girone C di Serie C: dichiarazioni live su Mediagol.it a partire dalle 12:45.