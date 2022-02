Palermo, porte girevoli in difesa: rebus Baldini, mai gli stessi uomini in sei gare

Groviglio difesa per la formazione rosanero, mai scesa in campo con gli stessi uomini nelle ultime sei gare

Nel match odierno contro la Turris dovrebbe cambiare nuovamente il pacchetto difensivo davanti a Pelagotti . Potrebbe, infatti, arrivare una nuova chance per Crivello sinistra, con Perrotta dirottato nella coppia di centrali insieme a Lancini . Sarebbe la settima sfida con una difesa differente in altrettante partite, indice di un equilibrio ancora tutto da registrare in fase di non possesso. Abbandonato definitivamente l'esperimento dei tre centrali che ha portato alla debacle di Foggia, Baldini è pronto ad affidarsi nuovamente alla linea a 4, garante di numerose certezze come anche affermato dallo stesso tecnico nella conferenza stampa della vigilia.

"Le gerarchie in difesa non sono ben stabilite, tutti hanno avuto la possibilità di giocare, ma nessuno ha dato così tante certezze da guadagnarsi il posto da titolare senza riserve. La Turris sarà dunque un nuovo test per i difensori rosanero", chiude il GdS, che sottolinea in ultima analisi come, vuoi per squalifiche o indisponibilità, non sia stata mai schierata la stessa retroguardia per due match consecutivi. Questione di rotazioni e necessità, con il Palermo che dovrà cominciare a trovare una stabilità sempre più marcata per evitare nuovi stravolgimenti in un reparto bisognoso di immediate certezze.