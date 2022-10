Palermo, super Pigliacelli e seconda clean sheet di fila. Corini riparte dalla difesa

I rosanero mantengono la porta inviolata per due gare di fila. Meriti alla difesa

"Palermo, porta chiusa in trasferta: la riscossa comincia dalla difesa". L'apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia si concentra sulle note positive del riscatto del Palermo in Serie B, vittorioso a Modena per 0-2.

Per la prima volta dall'inizio della stagione, i rosanero non hanno subìto alcuna rete in trasferta. Non solo, la porta di Pigliacelli non è stata bucata per due gare consecutive. Dopo un periodo di crisi di risultati, il tecnico Eugenio Corini può ripartire anche dal reparto che è stato spesso oggetto di critiche, quello più arretrato. Il portiere rosanero Mirko Pigliacelli ha offerto una prestazione superlativa al "Braglia", abbassando la propria saracinesca tra primo e secondo tempo, specialmente ad un affamato di gol come Diego Falcinelli, vicino alla rete in molteplici occasioni. Anche la linea difensiva si è comportata bene, soprattutto nella ripresa, con Marconi e Nedelcearu che stanno affinando partita dopo partita la propria intesa. Sulle corsie basse, Mateju ha finalmente preso posto sulla destra per il suo ruolo naturale, mentre Devetak ha ancora margini di miglioramento.

L'ultima volta che in trasferta il Palermo ha tenuto il "lenzuolo pulito" (più comunemente chiamato clean sheet in inglese), ovvero ha tenuto la propria porta inviolata, risale alla passata stagione e più precisamente alla scorsa finale dei playoff di Serie C. All'"Euganeo" di Padova, i rosanero vinsero per 0-1 grazie alla firma di Roberto Floriano, ipotecando la promozione in Serie B. Dal tracollo di Terni, sottolinea il quotidiano, il tecnico Corini ha cercato di cambiare le carte in tavola in più occasioni per cercare la quadra giusta, ritrovando la vittoria nel momento di difficoltà.