Palermo, porta imbattuta col Teramo: con Filippi 5 partite su 11 senza subire gol

“Porta imbattuta dopo quasi un mese”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulle recenti prestazioni offerte dalla squadra di Filippi. Il Palermo torna a non subire gol dopo alcune topiche difensive che non sono certamente passate inosservate. Da quando il tecnico originario di Partinico è approdato sulla panchina rosanero, sostituendo Roberto Boscaglia, cinque partite su undici si sono chiuse senza subire reti.

Un segnale sicuramente positivo se si pensa che Pelagotti e compagni dovranno affrontare il prossimo 19 maggio la Juve Stabia. Una squadra abituata a segnare, che già nel corso della stagione corrente ha messo a segno ben quattro reti al “Barbera”. Prima del Teramo, con Filippi, il Palermo non ha subito gol contro Foggia, Vibonese, Paganese e Catania. In totale, invece, sono undici le partite in cui la porta è rimasta inviolata.