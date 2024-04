Palermo, poker e blackout a Pisa: City Group dovrà interrogarsi sul futuro

Trovare una risposta esaustiva dietro il caratteristico cambio volto del Palermo targato Eugenio Corini è sempre più complicato. Troppo importante il percorso che ha portato i rosanero a giocarsi (provvisoriamente) il secondo posto fino al primo tempo di Cremona. Preoccupante l’andamento in campionato da cinque a partite a questa parte (una vittoria e quattro ko), con la zona promozione distante incredibilmente nove punti. Assenza di solidità (ben quarantacinque reti subite in trentuno giornate) mancata convinzione nell’approccio iniziale, incapacità di mantenere una situazione di vantaggio e squilibrio totale. I problemi dei rosanero sono ormai un ripetuto leitmotiv. I gol di D’Alessandro, Bonfanti e Tramoni, hanno evidenziato i limiti difensivi di un gruppo carente soprattutto in continuità. Segnale positivo? La breve reazione arrivata a metà primo tempo, con le reti firmate Lund e Brunori che hanno fatto registrare una timida luce in mezzo al buio incessante di una partita iniziata male e finita peggio.