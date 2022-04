Palermo, poker di vittorie: nessuna partecipante ai playoff ha fatto meglio

Nessuna delle altre ventisette pretendenti alla Serie B ha chiuso la regular season con quattro vittorie di fila come il Palermo

Mediagol ⚽️

"Un poker per finire, i rosa i più in forma". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. "Nessuno si presenta meglio del Palermo a questi play-off". Brunori e compagni, infatti, hanno chiuso la regular season con quattro successi di fila ed una serie di nove partite consecutive senza subire sconfitte. Si tratta della più lunga striscia di imbattibilità ancora aperta fra tutte le 28 partecipanti agli spareggi.

"Il miglior momento di forma della stagione arriva proprio nella fase decisiva, quella in cui giocarsi l’ultimo posto utile per la Serie B negli scontri diretti con le altre contendenti. Quanto peserà lo stop di due settimane, in questo stato di grazia, lo si capirà solo al rientro in campo", si legge.

Bari, Monopoli, Picerno e Taranto: sono queste le quattro squadre che il Palermo ha battuto prima della fine del campionato, con zero gol subiti nelle ultime tre giornate. Cinque, invece, i gol messi a segno contro il Taranto, quattro con il Picerno, due a testa con Monopoli e Bari. Il Palermo ha conquistato i tre punti senza grossi patemi, blindando così il terzo posto del Girone C.

Solo la Pergolettese, che nel Girone A ha agguantato i playoff in extremis, è reduce da otto risultati utili di fila, con tre vittorie consecutive nelle ultime tre giornate. Così come la Reggiana (tra le favorite), che viene da tre successi di fila, senza subire sconfitte da sette partite. Pertanto, "nemmeno le principali aspiranti all’ultimo posto nel treno che porta in B hanno fatto meglio del Palermo nell’ultimo periodo", conclude il noto quotidiano.