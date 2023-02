Palermo, poker di match per capire chi sei: Corini sfida Inzaghi con vista playoff

Un poker di sfide per dimensionare ambizioni e obiettivi reali. Il Palermo di Corini vola sulle ali della continuità e dell'entusiasmo, forte degli otto risultati utili consecutivi e degli acquisti di livello messi a segno nella sessione invernale di calciomercato. Identità, coesione, anima e voglia di stupire hanno caratterizzato il trend evolutivo della compagine rosanero insinuatasi con merito in zona playoff. L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" si sofferma sulle prospettive di Brunori e compagni, giunti al top della condizione psicofisica ad una fase topica della propria stagione. L'affascinante sfida odierna contro la Reggina di Pippo Inzaghi al Barbera sarò infatti il prologo di una serie di match d'alta quota fortemente indicativi. Dopo la gara al cospetto di Menez e compagni, il Palermo sfiderà in rapida successione Genoa, Frosinone e SudTirol. La trasferta di Marassi contro la squadra di Gilardino, tra le più attrezzate in assoluto per puntare al salto di categoria, sarà una prova di consistenza e maturità assolutamente attendibile. Idem l'incrocio al "Barbera" contro la capolista Frosinone, gara di notevole spessore tecnico e contorniata dalla rivalità tra le tifoserie. L'incrocio con la squadra di Bisoli, rivelazione del campionato, chiuderà il ciclo terribile, al culmine del quale si potranno avere idee più chiare su statura ed obiettivi concretamente perseguibili della compagine di Corini. Il noto quotidiano nazionale fa un cenno a quelli che saranno i probabili schieramenti dei rispettivi undici titolari nella sfida odierna tra Corini e Inzaghi. Palermo che dovrebbe confermare il suo 3-5-2 elastico, con Mateju-Nedelcearu-Marconi trio difensivo davanti a Pigliacelli. Sala e valente esterni alti, Damiani, Segre e Saric in mezzo al campo, Di Mariano in appoggio al bomber Brunori in avanti. Verre e Tutino dovrebbero partire dalla panchina, così come Aurelio, non convocato, in attesa che recuperi la migliore condizione atletica, Masciangelo. Inzaghi, alle prese con una serie di defezioni significative, conferma il 4-3-3 con il temibile tridente offensivo composto da Canotto, Menze e Rivas.