Palermo, poker di match per cambiare marcia: tegola Saric per Corini. Ora il Venezia

Due giorni pieni di riposo a conclusione di una settimana di lavoro anomala. Sedute di allenamento intense, con minuziosa cura sul piano tattico e atletico, il test contro la formazione Primavera per cercare di non perdere il ritmo gara. Weekend di sosta per il campionato di Serie B che riaprirà i battenti la prossima settimana. Palermo di Corini che ospiterà il Venezia al Barbera, occasione propizia per tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico e riscattare la sconfitta di Cosenza. Calendario che presenta un poker di sfide delicate a Brunori e compagni, con i rosanero che affronteranno in rapida successione lagunari, Benevento, Como e Spal. Riuscire a conquistare un buon bottino di punti in questo mini ciclo potrebbe consentire al Palermo di implementare sensibilmente la sua classifica e dare un sapore diverso al suo campionato. Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, trattasi davvero di un bivio dirimente nella stagione della compagine di Corini. Squadra che si ritroverà martedì prossimo al Tenente Onorato di Boccadifalco per riprendere la preparazione in vista del match contro la compagine veneta. La lesione muscolare occorsa a Saric priverà Corini dell'apporto dell'intermedio offensivo italobosniaco, costretto nuovamente ai box proprio in un frangente in cui il tecnico ne preparava il rilancio dopo un avvio di stagione non in linea con le aspettative. Da valutare anche le condizioni fisiche di Doda, Buttaro, Crivello alle prese con qualche problema di natuta fisica.