Palermo, Pohjanpalo: “Siamo sulla giusta strada. Con il Brescia non una partita facile”

LA VITTORIA E I DUE GOL CONSECUTIVI

L'ex Venezia ha parlato della vittoria di ieri e del suo impatto nella realtà siciliana: "La vittoria è stata molto buona. Il risultato è stato 3-0, forse non parla di tutta la verità del match. Forse abbiamo sofferto un po' nella prima mezzora e questo è qualcosa di cui obbiamo preoccuparci e dobbiamo fare meglio nella prossima partita. È buona per la mentalità e c'è molta positività sul campo che possiamo avere nelle prossime partite. Come ho detto, ci sono alcune cose che dobbiamo correggere ma siamo sulla giusta strada. Ovviamente quando arrivi in una nuova squadra prendi sempre un po' di tempo per adattarsi ed è stato un periodo di adattamento molto buono per me. Sono tre partite, due gol e un assist. Sono molto felice con la squadra e per il modo in cui mi hanno accolto. È stato molto naturale sul campo. Ci sono ancora alcune cose, come ho detto, da adattare, da conoscere le caratteristiche dei giocatori e da sapere come si muovono e quali movimenti si fanno in situazioni difficili. Ma le statistiche ci sono e oggi, con una buona vittoria, possiamo passare con la mente positiva al prossimo match".