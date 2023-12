Palermo-Pisa, totale titoli emessi per il posticipo della 17a giornata di Serie B

Il Palermo vince contro il Pisa per 3-2. Questo il totale dei titoli emessi per questa gara valevole per il diciassettesimo turno di Serie B.

Un colpo d'occhio non entusiasmante al "Renzo Barbera" in questo posticipo delle 16:15 tra Palermo e Pisa, complici gli ultimi risultati non esaltanti della formazione rosanero ed una giornata piovosa sul capoluogo siciliano. Il totale dei titoli emessi per questa sfida è di 16.279, di cui 12.603 abbonati e 3.676 biglietti venduti.