Palermo-Pisa, rivoluzione in mediana? Stulac e Saric verso la bocciatura

Le ultime in vista della gara Palermo-Pisa, in programma sabato al "Renzo Barbera"

"Corini vuole segnali dalla mediana". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulle possibili scelte di Eugenio Corini . "Il Palermo di Terni ha patito parecchio in mezzo, ma il tempo degli alibi e dell'ambientamento è finito: se i nuovi non sono in condizione, allora può scattare anche per loro la bocciatura", si legge.

E' il caso di Stulac e Saric : entrambi, infatti, potrebbero essere esclusi dall'undici titolare in occasione della sfida contro il Pisa , in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Nel corso dell'ultima seduta di allenamento, nella formazione che più si avvicina a quella "tipo", al posto del centrocampista sloveno, il tecnico di Bagnolo Mella ha schierato Damiani vertice basso con Segre e Broh a completare il reparto.

Intanto, Floriano è tornato in gruppo ieri (ed è stato schierato esterno d'attacco nel tridente). Salterà il match, invece, Sala, con Crivello che prosegue il programma differenziato. Ieri non hanno svolto la partitella nemmeno Accardi, Doda, Peretti e Pierozzi, "tutti ormai ai margini. Basti pensare che come terzini destri, negli altri schieramenti, sono stati utilizzati Elia e Gomes". Per il resto, poche novità: Buttaro e Mateju vanno verso un posto da titolare in difesa, col solito Nedelcearu e Bettella favorito su Marconi. Infine, in avanti - salvo sorprese - fiducia a Elia e Di Mariano, a supporto di Brunori.