Palermo-Pisa, la crisi raffredda l’entusiasmo: il dato sui biglietti venduti

"La crisi raffredda anche l'entusiasmo del Barbera". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Fino a ieri sera, infatti, sarebbero stati venduti circa 2.250 biglietti per assistere alla gara Palermo-Pisa, valevole per la nona giornata del campionato di Serie C.