Palermo-Pisa, il dato degli spettatori: oltre 16 mila i presenti al “Barbera”

Uno a uno. È questo il risultato parziale allo Stadio “Renzo Barbera” dopo i primi quarantadue minuti. Palermo in vantaggio al minuto 11 con la rete di Francesco Di Mariano, al minuto 24 il gol-pareggio del Pisa con Idrissa Tourè. In attesa del termine del primo tempo della gara valevole per la nona giornata del campionato di Serie B, è arrivato pochi istanti fa il dato sugli spettatori paganti presenti sugli spalti del “Barbera”. In totale sono 16.101 i titoli emessi: 11.465 gli abbonati, 4.636 i biglietti venduti.