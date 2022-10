Palermo-Pisa 3-3: arrivano i fischi del pubblico del “Barbera” per i rosanero

Una partita che si doveva assolutamente vincere, specialmente dopo l'ennesima sconfitta in casa della Ternana la scorsa giornata di campionato. Invece, il Palermo di Eugenio Corini contro il Pisa ha rimediato un solo punto che muove poco la classifica.

Al fischio finale, il pubblico "Renzo Barbera" non ha risparmiato i fischi per la formazione di Corini che prosegue la striscia di mancate vittorie, arrivata a quota quattro, con un solo punto totalizzato. Tutto da rifare, ancora una volta, per i siciliani che alla prossima gara troveranno contro il Cittadella, fresco di pareggio tra le proprie mura contro la Spal di De Rossi.