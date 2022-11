Palermo, Pigliacelli sfida il Venezia: caccia al terzo clean sheet di fila al Barbera

Verso Palermo-Venezia, Mirko Pigliacelli garanzia per il tecnico Corini al Barbera

Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali in Serie B è tempo di scendere nuovamente in campo. Il fine settimana sarà caratterizzato dal quattordicesimo turno del torneo cadetto con il Palermo di Eugenio Corini che ospiterà al "Barbera" il Venezia guidato da Paolo Vanoli. I rosanero tornano tra le mura amiche dell'impianto di viale del Fante per tentare ad acciuffare il bottino pieno contro la formazione lagunare, penultima in classifica. Dopo il ko esterno contro il Cosenza, la formazione del tecnico di Bagnolo Mella è chiamata al successo che manca dall'ultima gara interna contro il Parma.

In casa Palermo - riporta l'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport" - la sconfitta del "San Vito-Marulla" è stata considerata solo un incidente di percorso. Brunori e compagni sono dunque chiamati a dimostrare sul terreno di gioco che il ko esterno in Calabria è stato uno stop casuale, tornando ad esibire compattezza e dinamismo che la squadra di Corini aveva palesato nelle gare precedenti, inanellando quattro risultati utili consecutivi, riducendo sensibilmente il numero di gol subiti.

L'estremo difensore del Palermo, Mirko Pigliacelli, che a Cosenza ha subìto per la quinta volta in questa stagione tre gol in novanta minuti, nei tre turni precedenti era rimasto imbattuto e la classifica del Palermo era tornata a sorridere. L'ex portiere dell'Universitatea di Craiova insegue il terzo clean sheet consecutivo in casa, dopo lo 0-0 col Cittadella e la vittoria di misura ottenuta col Parma, nell’ultima apparizione al Barbera.

Tra gli stravolgimenti di una rosa totalmente rivoluzionata dalla sessione estiva di calciomercato e l'avvicendamento tra i pali con Massolo (beniamino dei tifosi dopo la sorprendente cavalcata promozione nei playoff di Serie C), Pigliacelli ha faticato e non poco per conquistare la fiducia dei sostenitori rosanero. L'errore nel match interno contro il SudTirol, che è costato la sconfitta interna al Palermo, è forse stato il momento più buio per l'estremo difensore della formazione siciliana. Pigliacelli ha saputo risollevarsi e riprendersi la fiducia dei tifosi a suon di prestazioni di alto livello e parate determinanti, tanto da essere considerato ormai titolare inamovibile nello scacchiere tattico di Eugenio Corini.