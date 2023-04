Palermo, Pigliacelli sbarra la strada: con il Cosenza decimo clean sheet stagionale

Dal Perugia al Cosenza, i dieci clean sheet di Pigliacelli

di Nicolò Cilluffo

Il Palermo si aggrappa alle parate e al carisma di Pigliacelli. In uno dei momenti, forse, più complicati della stagione una delle certezze prende il nome di Mirko e l’armatura di chi tiene petto in fuori e testa alta. Ultimo difendente del baluardo rosanero, estremo difensore di sicura affidabilità.

Al Barbera contro il Cosenza il decimo clean sheet in campionato per il portiere classe 1993. Due parate di grande livello su Meroni e D’Urso e una risposta immediata dopo la respinta difettosa che ha portato al gol di Coulibaly in occasione della trasferta di Parma. Nubi scacciate prontamente con la forza mentale che contraddistingue i grandi portieri.

Più volte esaltato, in un paio di circostante criticato aspramente. Pigliacelli è un punto fermo nell'undici titolare di Eugenio Corini. Trentadue partite su trentadue disputate in campionato per un totale di 2880' minuti giocati. Ben novantotto parate, una precisione del 68.63% nei passaggi effettuati. Ecco, appunto, perché il ruolo del numero uno si è tangibilmente evoluto negli ultimi anni presupponendo un certo tipo di capacità podaliche. Da questo punto di vista l'ex portiere del Trapani si è rivelato l'uomo in più del Palermo che ama affidarsi all'impostazione dal basso del suo playmaker travestito da portiere.

Il dato che balza all'occhio è quello dei gol subiti (39). Un aspetto, di certo, migliorabile per una squadra che punta a recitare un ruolo da protagonista nei prossimi playoff. Il Palermo ha l'undicesima difesa del torneo cadetto, la peggiore rispetto alle squadre situate nella parte sinistra della classifica (eccetto il Modena).

Il sogno del Palermo di Corini passa, anche, dalle mani di Pigliacelli che in queste ultime sei giornate di campionato è chiamato a chiudere in bellezza un percorso vissuto in crescita sin dal suo ritorno nel calcio italiano dopo la parentesi rumena con l'Universitatea Craiova.

I CLEAN SHEET DI PIGLIACELLI IN CAMPIONATO — Palermo-Perugia 2-0

Palermo-Genoa 1-0

Palermo-Cittadella 0-0

Modena-Palermo 0-2

Palermo-Parma 1-0

Benevento-Palermo 0-1

Palermo-Como 0-0

Palermo-Bari 1-0

Palermo-Ternana 0-0

Palermo-Cosenza 0-0