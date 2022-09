Palermo, Pigliacelli: “Campus stupendo, ma zero distrazioni. Corini e la squadra…”

Esperienza in Italia, ma anche all'estero in Romania, con la maglia dell'Universitatea Craiova. Il portiere del Palermo FC, Mirko Pigliacelli, ha certamente avuto modo di confrontarsi con diverse città europee. Nel corso di un'intervista rilasciata alle colonne del "Giornale di Sicilia", l'estremo difensore ha dato le sue prime impressioni sull’Ethiad Campus, casa del Manchester City di Pep Guardiola. Il Palermo è ospite della struttura citizens, dove fino a sabato prossimo svolgerà un mini ritiro, approfittando della sosta del campionato di Serie B per la Nations League.

Pigliacelli è certo, spiegando che questo mini ritiro è un’occasione per sentire vicina la presenza della nuova proprietà. C’è voglia di reagire dopo la sconfitta di Frosinone e in un campionato difficilissimo come quest’anno, l’obiettivo è quello di salvarsi prima possibile. Chiosa anche sul tecnico Eugenio Corini e sulla squadra: "Il mister è carico lo è stato fin dal primo giorno ed ha un'esperienza incredibile. Uno come lui può solo essere d'aiuto. La squadra? E' un bel gruppo. Siamo tutti ragazzi normali, come mi piace dire sempre. C'è la consapevolezza che siamo tutti utili, non si può certamente scendere tutti in campo, ma ognuno di noi dà il 101 per cento" - chiude Mirko Pigliacelli.